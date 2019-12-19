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Игорь Коновалов: «Слуцкий принесет свой позитив «Рубину»

19:06
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Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов прокомментировал приход в клуб Леонида Слуцкого. Специалист заключил пятилетнее соглашение.

— Хорошо, что у него есть чувство юмора, — цитирует Коновалова РИА «Новости». — Принесет свой позитив нам. Будем работать на такой радостной ноте.

Сейчас нахожусь в отпуске. Ни с кем не переписывался из партнеров насчет назначения. Конечно, он высококачественный специалист, который завоевывал множество чемпионств, кубков, поэтому его имя говорит само за себя.

Слуцкий возглавил «Рубин»

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191219/1562608908.html

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