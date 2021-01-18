Игорь Коновалов: «Дмитрий Парфенов видит меня в роли инсайда»

Полузащитник Игорь Коновалов поделился эмоциями после перехода в «Арсенал». Тульский клуб арендовал у «Рубина» 24-летнего полузащитника.

— Игорь, вы уже неделю в тульской команде. Какие впечатления?

— Только положительные, многих ребят знаю: с кем-то раньше играл, с кем-то дружен. Приняли тепло. Сбор проходит плодотворно. «Арсенал» — хорошая команда и по подбору игроков, и по футбольным качествам. Сейчас главное — набрать физические кондиции и понять, что требуют тренеры, — цитирует Коновалова сайт «Арсенала».

— Ваши знакомые — это, как и вы, воспитанники спартаковской академии?

— Да, Пантелеев, Рассказов, Ломовицкий, Сокол. С Артуром Нигматуллиным связывает дружба, мы вместе отдыхали.

— Какая у вас оптимальная позиция на поле?

— Играл больше опорного полузащитника, в «Рубине» была другая схема. Здесь Дмитрий Парфенов видит меня в роли инсайда — справа или слева. Мне нравится эта позиция, больше возможностей проявить себя в атаке.

— Что Парфенов требует именно от вас?

— Сейчас мы больше работаем над физикой, но суть понятна. Игроки инсайдовой зоны должны создавать, обострять, бить по воротам.

— Сегодня в прессе активно обсуждают предполагаемое сокращение РПЛ до 12 клубов. Ваше мнение на этот счет?

— Мне кажется, так не сделают. Но не дело футболистов это обсуждать. Если даже сократят, что нам остается? Работать на тренировках, стремиться быть в числе этих двенадцати.

— Каким видите свое ближайшее будущее?

— Моя задача — помочь «Арсеналу» выбраться из опасной зоны, как можно больше получать игровой практики, совершать больше результативных действий. Далеко не загадываю. Важно сыграться с партнерами и набрать оптимальную форму.