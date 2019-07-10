Игорь Дивеев: "Зачем просить замену, если я могу играть"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью "Известиям" признался, что всегда борется до конца, так как это в его характере. Также он рассказал, как в юные годы на матче сломал ногу.

– Многие отмечают ваши бойцовские качества. Сложно понять, как вы доигрывали матч против "Оренбурга" весной, когда вас несколько раз ударили по голове, а из носа текла кровь...

– С "Оренбургом" было очень обидное поражение (2:3). Почему я продолжил играть? Да потому что мы и так были в меньшинстве, еще и проигрывали. В таких условиях менять защитника вообще нет смысла. Зачем мне просить замену, если я могу играть? Вот в матче с "Локомотивом" я вообще в аут улетел, меня на носилках унесли. А против "Оренбурга" мне просто сунули в нос два ватных диска, и побежал дальше. Кровь течет, и ладно. Играть-то смогу. Я боевой человек, никогда не уберу ногу. Меня еще в "Уфе" к этому приучили.

– Стремление не убирать ноги когда-нибудь играло против вас?

– Да, один раз так ногу сломал. Я тогда еще за СДЮШОР играл. Пошел в стык и перелом получил, трещина была. Потом еще 20 минут матча доиграл. Когда в футбол играешь, адреналин идет, и ты этого не чувствуешь. С тем же "Оренбургом" адреналин был бешеный. Больно, не больно – этого не замечаешь. А вот после матча голова очень болела и нос загудел.