Игорь Дивеев о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как ему удалось забить гол рабоной на тренировке.

«Случайно попал, — цитирует футболиста официальный сайт армейцев. — Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли (смеется). Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет.

Отрабатывал ли я такие удары? Может быть, в детстве если только разучивал все эти финты — эластико, рабону. Спонтанно получилось. В официальной игре такое попробовать? Нет, техничный защитник — враг команды.

Больше такого не повторится (смеется). Шучу, но ведь действительно, самое важное — проще и надежнее играть сзади".

21-летний Игорь Дивеев в текущем сезоне провел 20 матчей за ЦСКА и забил один мяч при одной голевой передаче.