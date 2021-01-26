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Игорь Дивеев о голе рабоной: «Раз в год и палка стреляет»

23:01
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как ему удалось забить гол рабоной на тренировке.

«Случайно попал, — цитирует футболиста официальный сайт армейцев. — Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли (смеется). Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет.

Отрабатывал ли я такие удары? Может быть, в детстве если только разучивал все эти финты — эластико, рабону. Спонтанно получилось. В официальной игре такое попробовать? Нет, техничный защитник — враг команды.

Больше такого не повторится (смеется). Шучу, но ведь действительно, самое важное — проще и надежнее играть сзади".

21-летний Игорь Дивеев в текущем сезоне провел 20 матчей за ЦСКА и забил один мяч при одной голевой передаче.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/igor-diveev-gol-rabonoy-ne-khotel-bit-s-levoy-myach-by-potom-ne-nashli-/

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