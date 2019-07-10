Игорь Дивеев: "Не понимаю, какой смысл менять свой настоящий возраст"

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью "Известиям" признался, что не понимает, зачем некоторые игроки меняют свой настоящий возраст. По его мнению, такое может помогать только на детском уровне.

– Сейчас некоторых молодых футболистов иногда обвиняют в том, что у них переписанный возраст в паспорте. Вы очень развиты физически для своих лет, у вас низкий голос... Приходилось слышать обвинения?

– Да, было такое один раз. Был какой-то турнир в Башкирии, я за СДЮШОР играл. Кажется, я тогда еще был вратарем. Вообще успел на всех позициях поиграть. Так вот, тренер нашего соперника – "Ишимбая" – начал требовать мое свидетельство о рождении. Наш наставник Валентин Николаевич Климов говорит, что у нас с собой только копия этого документа. В итоге нам дали 30 минут, чтобы привезти оригинал. У меня батя был на игре, я его попросил съездить домой за свидетельством. В итоге привезли, показали оригинал, а тренер "Ишимбая" все равно не поверил. Папа сказал ему: это твое дело, просили свидетельство – вот оно. Мне тогда было лет 12. После этого таких проблем уже не было. Я вообще не понимаю, какой смысл менять свой настоящий возраст.

– Например, в детстве 14-летним проще проявить себя, играя в одной команде с 12-летними…

– Что потом?

– Его могут продвинуть в хороший клуб.

– А дальше?

– Дальше он сидит на хорошей зарплате.

– Да, но потом его могут отчислить из клуба. Да, это неприятно, когда против тебя играют "мазаные", но на детском уровне. Потом, когда ты попадаешь во взрослый футбол, это все равно заметят. Тут-то мы все разного возраста. Например, нападающий Дзюба 1988 года рождения, а я – 1999-го. И ничего, играем друг с другом. Я же не жалуюсь, что он старше меня, – это же какой-то бред (смеется). Согласен, в детстве такое помогает, но потом уже никак не поможет.