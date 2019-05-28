По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста.

Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

35-летний полузащитник за свою карьеру четырежды становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу – Кубок и Суперкубок УЕФА. (Сергей Егоров)​

Почему ушел Денисов и что будет дальше? //

"Денисов ушел не из-за денег. Он просто хотел играть 30 матчей за сезон"