21:15 | Футбол — РПЛ

Игорь Денисов завершит карьеру

Игорь Денисов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Денисов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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По информации "СЭ", полузащитник Игорь Денисов завершит карьеру футболиста.

Футболист около недели назад расторг договор с "Локомотивом" – компенсация со стороны клуба, по некоторым данным, составила около 500 тысяч евро.

35-летний полузащитник за свою карьеру четырежды становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок страны, дважды Суперкубок и по разу – Кубок и Суперкубок УЕФА. (Сергей Егоров)​

Почему ушел Денисов и что будет дальше? // 
"Денисов ушел не из-за денег. Он просто хотел играть 30 матчей за сезон"

 
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