Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко объяснил, почему тульский клуб выступил неудачно в квалификации Лиги Европы. «Канониры» дважды уступили «Нефтчи».

— Хороший или плохой, но это опыт, — сказал Черевченко в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Командного опыта не было, в первой игре присутствовало давление, ажиотаж. Нельзя было футболистов от этого увести. Но это наша проблема, проблема тренерского штаба. Видно было, что «Нефтчи» нас все равно опасался, хоть и имел положительный результат в первой игре.

Задача на сезон? Тренерский штаб и футболисты разговаривали. Понятно, что хочется повторить прошлогодний результат, но, думаю, что будет намного тяжелее. Сказали быть в первой десятке, пока.

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