Игорь Черевченко продлил контракт с "Арсеналом" на один год

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко сообщил "СЭ", что продлил контракт с клубом.

Ранее в сербских СМИ появилась информация, что 44-летний специалист может возглавить "Црвену Звезду".

– Я остаюсь в "Арсенале". Подписал контракт на год, то есть на следующий сезон, – сказал Черевченко.

Черевченко стал главным тренером "Арсенала" в ноябре 2018 года, сменив на этом посту Олега Кононова, который ушел в "Спартак".

После 28 туров "Арсенал" занимает шестое место в чемпионате России. До окончания сезона тульскому клубу осталось сыграть матчи с "Краснодаром" (19 мая, дома) и "Динамо" (26 мая, в гостях). (Арман Мкртчян)