Игорь Черевченко: «Не выделяю игру с «Локомотивом». Неплохо играли и с «Краснодаром», и с «Зенитом»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:0).

— У «Локомотива» были хорошие шансы в начале второго тайма, Крыховяк не забил, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Так бывает: они не забили, мы смогли забить.

— Это лучшая игра в сезоне для «Арсенала»?

— У нас и с «Зенитом», и с «Краснодаром» неплохие матчи были. Я так не выделяю.

— В первом тайме у «Локомотива» было много моментов. Вас удивило, что они сыграли со схемой в два нападающих?

— Нет, как только мы получили протокол матча, мы поняли, что они будут играть зеркально.

— В играх с большими командами схема с тремя защитниками была основной. Насколько она может быть базовой для вас?

— Об этом трудно говорить. У нас еще три месяца сборов.

— Нет сожаления, что сейчас будет пауза? Команда нащупала игру.

— Нет, всему свое время. Надо отдыхать.

— Как оцените эту часть чемпионата?

— Двояко. Начало хорошее, середина не очень и концовка опять хорошая.