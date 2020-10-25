Игорь Черевченко: «Химки» не опустили руки после двух отмененных пенальти в ворота «Ростова»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» (2:0) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— Конечно, мы понимали, что игра будет тяжелой, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — Не зря «Ростов» — в верхней части турнирной таблицы. Тем не менее, мы вытерпели, дождались шансов и забили два мяча. Хорошо, что не опустили руки после двух отмененных пенальти, ребята разозлились по-спортивному, вот и итог.

— Есть ли вопросы по отмененным пенальти?

— Нет, я в это не лезу.

— Насколько точно команда выполнила тренерские установки?

— Идеальной игры не бывает, всегда хочется, чтобы было лучше, а так — вопросов к ребятам нет. Да, были ошибки, но это бывает у всех.