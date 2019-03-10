Игорь Черевченко: "Фолы в конце матча? Мужики играют, они бьются за болельщиков и команду"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).

– Думаю, что ничья закономерна. Наверное, "Ростов" наиграл на один гол. Были моменты, из которых "Арсеналу" можно было дожать соперников. Выход Кангва? Во-первых, Кангва вышел позже, потому что у него были мышечные проблемы. Некуда было деваться. Фолы в конце матча? Это футбол. Мужики играют, они должны биться за команду и болельщиков, – сказал Черевченко в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов" набрал 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. "Арсенал" с 24 баллами располагается на 8-й строчке.

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