Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как снялся в клипе группы "Руки вверх". Голкипер вместе с женой сыграл в клипе "Она меня целует".

– Вот сейчас начнется: скажут, что лучше бы в футбол играл, а не в клипах снимался, – с улыбкой сказал Акинфеев в эфире "России 24". – На самом деле у меня было много других предложений по клипам, не буду называть артистов. Я сказал: "Руки вверх" никогда не предам, так же, как и ЦСКА.

Сергей позвонил, сказал, что никого не видит на этой роли, спросил: "Снимешься?" Я сказал: "Для тебя снимусь. Денег не возьму, бесплатно снимусь".

Все понравилось. Только один момент – не очень. Первую часть клипа снимали в Милане. А вторую со мной – в Долгопрудном, в каком-то ангера. В Милан пока меня не берут. (Улыбается.)

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