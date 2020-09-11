Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не подтвердил, но и не опроверг информацию об уходе полузащитника Михаила Игнатова в аренду в «Химки».

— Игнатов переходит в аренду в «Химки»?

— На сегодняшний день Игнатов — часть команды «Спартак-2», он работает с ней, — ответил Тедеско. (Константин Алексеев)

В сезоне-2020/21 20-летний футболист провел 7 матчей за «Спартак-2», на его счету 3 гола и 1 результативная передача.