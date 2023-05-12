Игнатьев считает, что Черчесова с удовольствием возьмут на работу в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о работе Станислава Черчесова.

«У Черчесова огромный опыт работы на высочайшем уровне. Это уже тренер с именем. Какой клуб он может возглавить в России? В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак». Все будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте, а Черчесов, в свою очередь, уже освободится от обязанностей главного тренера «Ференцвароша». Для РПЛ — чем больше сильных тренеров, тем лучше. В этом смысле его возвращение было бы актуальным», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Черчесов возглавляет «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Венгрии и один раз — Кубок страны.