Игнатьев объяснил, почему «Локомотиву» не удалось хорошо выступить в Лиге чемпионов

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев в интервью пресс-службе клуба объяснил, почему его команде не удалось хорошо выступить в Лиге чемпионов. Он считает, что красно-зеленым не хватило опыта.

— В восьмом туре прошлого чемпионата «Локомотив» проиграл «Зениту» 3:5 и опустился на 11-е место. Не было мыслей, что сезон потерян?

— Нет, конечно. Мы спокойно работали и понимали, что команде просто необходимо время. Уже в следующем матче «Локомотив» обыграл «Балтику» в Кубке России, а затем одержал еще четыре победы. Первый круг мы закончили на четвертом месте, отдохнули, здорово поработали на зимних сборах и мощно провели весну. Победа в Кубке России и попадание в Лигу чемпионов были абсолютно заслуженными.

— Почему не удалось так же хорошо выступить в Лиге чемпионов?

— Не хватило опыта. Да, большинство футболистов «Локомотива» играет за сборные и провели огромное количество международных матчей, но Лига чемпионов — это все равно что-то особенное. Уровень совсем другой, другая интенсивность, другая цена ошибки. Наказывают за секундную потерю концентрации. Можно владеть мячом и контролировать игру, но одна контратака — и ты пропускаешь. Также нужно привыкать к атмосфере. Взять хотя бы выездной матч с «Галатасараем», где от свиста болельщиков на первых минутах можно было оглохнуть. К такому тоже нужно быть готовым.

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