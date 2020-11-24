Хавбек «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико».

— Рад вернуться на этот стадион, — сказал Игнатьев. — Здесь уже играли, но очков не набирали. Задача номер один — набрать очки. Дома мы сыграли неплохо. Но сейчас для нас лучший вариант — увезти оттуда очки. Что мы и постараемся сделать.

Даже если сил нет, их нужно находить. Игры важные и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Грех жаловаться — такой график. Надо показывать свой максимум.

Игра в полузащите? Давно не был там. Но Марко поставил меня в атакующую линию. Привыкаю. Даже больше нравится, чем в защите. Сыграю и в любой другой зоне, если нужно будет команде.

Завтра мы узнаем, кто кого лучше изучил: «Атлетико» или «Локомотив».(Наталья Юрина)

Игра «Атлетико» — «Локомотив» состоится 25 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.