Игнатьев не считает, что «Спартак» провалил сезон

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев не считает текущий сезон для «Спартака» провальным. Москвичи занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, а в полуфинале Кубка России сыграют с «Зенитом».

— С точки зрения качества, он не удовлетворяет гурманов, — цитирует Игнатьева «Евро-футбол.ру». — В прошедшие годы игра была фирменная, понятная и любима спартаковской торсидой. Сегодня этого нет. Мы даже не знаем, какая задача стоит перед командой. Может надежды на Кубок? А может работа ведется на перспективу и со следующего сезона надо смотреть, а сегодня тренер только знакомится и приобщает ребят к некой игровой культуре. Не стал бы говорить о провале, потому что у всех свои задачи.

— «Спартаку» с такой игрой нужны еврокубки?

— Для этого люди и играют в футбол. Надо зарабатывать деньги, создавать имидж. Главное понять, что есть что, и кто есть кто в команде. Когда «Локомотив» играл с «Ювентусом» и «Атлетико», было понятно, куда стремиться, и почему мы проигрываем. Любая команда должна стремиться попасть в еврокубки и показывать товар лицом.