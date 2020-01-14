Игнатьев и наркотики: что за этим стоит? Live Симонова и Короткина

Во вторник с 15.00 до 16.00 на YouTube-канале «СЭ» пройдет лайв обозревателей «СЭ» Дмитрия Симонова и Вячеслава Короткина.

Главные темы эфира:

— что стоит за инсайдами о проваленных допинг-тестах форварда «Рубина» Ивана Игнатьева — принимал ли он кокаин

— где окажутся нападающие Николай Комличенко и Александр Соболев

— чего ждать от Малкома и Кокорина весной

— и немного о «Спартаке»

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