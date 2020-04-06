РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игнатьев хотел бы видеть Слуцкого в топ-клубе РПЛ

04:00
Теги:

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о Леониде Слуцком. Он возглавил «Рубин» в конце 2019 года.

— У каждого тренера есть собственное понимание и вкус футбола, — приводит слова Игнатьева «Московский комсомолец». — Леонид Слуцкий еще со времен ЦСКА привык играть с позиции силы, имея в составе сильных футболистов. Не изменился он и в Казани. Леонид очень умный специалист и уверен, что он сможет правильно наладить баланс между обороной и атакой, который позволит стабильно набирать очки. Конечно, хотелось бы видеть этого тренера в клубе, входящем в пятерку сильнейших в РПЛ. Там он был бы более полезен и смотрелся бы куда органичней.

Дополнительная информация:

https://www.sportmk.ru/sports/2020/04/05/futbol-sluckogo-pogubit-rubin-obzor-rpl-vo-vremya-pereryva.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир