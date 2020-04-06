Игнатьев хотел бы видеть Слуцкого в топ-клубе РПЛ

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о Леониде Слуцком. Он возглавил «Рубин» в конце 2019 года.

— У каждого тренера есть собственное понимание и вкус футбола, — приводит слова Игнатьева «Московский комсомолец». — Леонид Слуцкий еще со времен ЦСКА привык играть с позиции силы, имея в составе сильных футболистов. Не изменился он и в Казани. Леонид очень умный специалист и уверен, что он сможет правильно наладить баланс между обороной и атакой, который позволит стабильно набирать очки. Конечно, хотелось бы видеть этого тренера в клубе, входящем в пятерку сильнейших в РПЛ. Там он был бы более полезен и смотрелся бы куда органичней.