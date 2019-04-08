Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте

Болельщики "Уфы" признали нападающего команды Силвестра Игбуна лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба.

По итогам голосования 28-летний форвард набрал 39,4 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Оливье Тилль (10,5 процентов), на третьей строчке – хавбек Кэтэлин Карп (10 процентов).

В четырех играх в марте Игбун забил по голу в ворота "Динамо" и ЦСКА.

В текущем сезоне на счету нигерийца 26 матчей за "Уфу" во всех турнирах, 7 голов и 3 результативные передачи.