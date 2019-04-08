Игбун признан лучшим игроком "Уфы" в марте

Болельщики "Уфы" признали нападающего команды Силвестра Игбуна лучшим игроком команды в марте, сообщает официальный сайт клуба.
По итогам голосования 28-летний форвард набрал 39,4 процентов голосов. Вторым стал полузащитник Оливье Тилль (10,5 процентов), на третьей строчке – хавбек Кэтэлин Карп (10 процентов).
В четырех играх в марте Игбун забил по голу в ворота "Динамо" и ЦСКА.
В текущем сезоне на счету нигерийца 26 матчей за "Уфу" во всех турнирах, 7 голов и 3 результативные передачи.
Сильвестр Игбун – лучший игрок ФК "Уфа" в марте!– ФК УФА (@UfaFc) 8 апреля 2019 г.
Нигериец одержал победу в опросе среди болельщиков, набрав 39,4% общих голосов. В четырех играх в марте Слай забил по голу в ворота "Динамо" и ЦСКА.
Вторым стал Оливье Тилль, набравший 10,5% голосов, третьим – Кэтэлин Карп (10%) pic.twitter.com/YZYvhuDXGi