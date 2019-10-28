Вратарь «Краснодара», а также молодежной сборной России Матвей Сафонов отметил, что его устраивает ситуация в отборочном цикле к молодежному Евро-2021.

— В четырех матчах мы допустили пару ничьих, но ничего страшного, — цитирует пресс-служба «Краснодара» Сафонова. — Идем на второй строчке, все неплохо. Главное — выкладываться по полной и стремиться побеждать в каждом матче. Тогда все получится, и мы выйдем на Евро.

По характеру игры с поляками заслуживали большего. Упустили свои шансы, хотя должны были забивать раньше. Команда была хороша, но где-то не повезло, где-то ошиблись сами. По совокупности, мы играли лучше и были достойны победы.

5:0 против сборной Эстонии? Мы хорошо начали матч, контролировали игру. Это вылилось в два забитых мяча уже в первом тайме. Нельзя сказать, что Эстония — проходная команда. Если бы мы недонастроились, соперник нашел бы, чем нас удивить. Но мы понимали, что матч очень важен, и должный настрой сделал свое дело.

Молодежная сборная Россия с 8 очками после 4 матчей располагается на втором месте в пятой группе.