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Идеальный финиш. ЦСКА одержал 10 побед подряд и выиграл чемпионат в 2014 году

11:00
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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15 мая 2014 года ЦСКА на свое поле принимал «Локомотив» в матче 30-го тура чемпионата России. Именно эта встреча определяла судьбу золотых медалей. Для того, чтобы второй год подряд выиграть чемпионат России, ЦСКА нужно было обыгрывать «Локо».

И красно-синие смогли это сделать. Единственный мяч в матче в самом начале второго тайма забил хавбек армейцев Зоран Тошич.

Отметим, что в том сезоне ЦСКА выдал яркую победную серию на финише: команда одержала победы в 10 матчах подряд.

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