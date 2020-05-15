Идеальный финиш. ЦСКА одержал 10 побед подряд и выиграл чемпионат в 2014 году

15 мая 2014 года ЦСКА на свое поле принимал «Локомотив» в матче 30-го тура чемпионата России. Именно эта встреча определяла судьбу золотых медалей. Для того, чтобы второй год подряд выиграть чемпионат России, ЦСКА нужно было обыгрывать «Локо».

И красно-синие смогли это сделать. Единственный мяч в матче в самом начале второго тайма забил хавбек армейцев Зоран Тошич.

Отметим, что в том сезоне ЦСКА выдал яркую победную серию на финише: команда одержала победы в 10 матчах подряд.