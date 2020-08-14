Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о «школе жизни» в егорьевском интернате. По его словам, ему было непросто выдержать дедовщину и «армейские порядки».

— Да, там жестко было. Как будто армия, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Там и били, я вам скажу. Мама приезжала ко мне раз в три месяца, привозила большие сумки с едой — печенье, конфеты. Доходило до того, что у меня все забирали, ничего не оставляли. Тяжело было. Первые три месяца — просто ужасно. Я звонил домой, говорил, чтобы меня забрали и что не могу здесь находиться. И били, и приседали — отжимались, чего только не было. Жестко, да.

Почему не забрали? В один момент мама сказала: «Потом ты мне за это скажешь спасибо». И там у меня еще друг был из города Фрязино, так что имелась маленькая поддержка. Сказал ли маме потом спасибо? Да. Я всю жизнь ей буду это говорить.