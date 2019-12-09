Хуже Тедеско в высшем дивизионе начинали только Гунько и Бесков

В семи первых матчах в должности главного тренера красно-белых Доменико Тедеско набрал всего восемь очков, потерпев три поражения. В российской истории «Спартака» только один тренер проводил стартовые семь игр хуже: Дмитрий Гунько, сменивший весной 2014 года Валерия Карпина, уступил пять раз. Те же восемь очков, что и при Тедеско, в концовке провального сезона-2003 спартаковцы набрали под руководством Владимира Федотова. Лучший старт в высшем российском дивизионе выдал Станислав Черчесов, по две потери допустили Олег Романцев, Георгий Ярцев, Массимо Каррера и предшественник Тедеско Олег Кононов.

Первые семь туров тренеров «Спартака» в чемпионате России

Тренер Сезон В Н П М О*

Станислав Черчесов 2006 6 1 0 15-5 19

Олег Романцев 1992 5 2 0 12-2 17

Олег Кононов 2018/19 5 2 0 14-5 17

Георгий Ярцев 1996 5 1 1 10-2 16

Массимо Каррера 2016/17 5 1 1 10-3 16

Владимир Федотов** 2006 4 3 0 16-6 15

Мурат Якин 2014/15 5 0 2 12-9 15

Невио Скала 2004 4 2 1 18-10 14

Олег Романцев** 1997 4 2 1 13-4 14

Валерий Карпин 2009 4 1 2 15-6 13

Дмитрий Аленичев 2015/16 4 1 2 11-7 13

Унаи Эмери 2012/13 4 1 2 12-11 13

Андрей Чернышов 2003 4 0 3 15-16 12

Александр Старков 2004 3 2 2 11-8 11

Валерий Карпин** 2012/13 3 2 2 10-8 11

Микаэль Лаудруп 2008 3 1 3 7-6 10

Доменико Тедеско 2019/20 2 2 3 6-6 8

Владимир Федотов 2003 2 2 3 5-8 8

Дмитрий Гунько 2013/14 1 1 5 3-11 4

* По трехочковой системе.

** Повторный приход в команду.

В чемпионате СССР только один тренер «Спартака» набрал в первых семи турах меньше восьми баллов (при пересчете на трехочковую систему). В сезоне-1978 Константин Бесков, вернувший красно-белых из Первой лиги, уступил на старте чемпионата трех «Динамо» — тбилисскому, киевскому и московскому, «Черноморцу» и «Локомотиву», победил «Днепр» и поделил очки с «Торпедо». Меньше гола за матч до Тедеско «Спартак» забивал только при трех тренерах — Владимире Федотове, Анатолии Крутикове и Дмитрии Гунько.

Выиграть семь стартовых матчей не получалось ни у одного из тренеров красно-белых, шесть побед при одной ничьей на счету Василия Соколова (сезон-1952), Николая Гуляева (1966), Никиты Симоняна (1967) и Станислава Черчесова (2006).

Первые семь туров тренеров «Спартака» в чемпионатах СССР и России

Тренер Сезон В Н П М О*

Дмитрий Гунько 2013/14 1 1 5 3-11 4

Константин Бесков 1978 1 1 5 7-13 4

Петр Исаков 1945 2 2 3 8-16 8

Анатолий Крутиков 1976 2 2 3 3-6 8

Владимир Федотов 2003 2 2 3 5-8 8

Доменико Тедеско 2019/20 2 2 3 6-6 8

Николай Гуляев 1973 2 3 2 9-9 9

Никита Симонян 1960 3 1 3 6-5 10

Микаэль Лаудруп 2008 3 1 3 7-6 10

Константин Квашнин 1937 4 1 2 12-10 10

* По трехочковой системе.