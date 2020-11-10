Худяков прокомментировал уход Габуева с поста президента «Тамбова»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков ответил на вопрос об уходе Арсена Габуева с поста президента клуба.

«Что касается президента — у каждого бывает своя ситуация в жизни, и мне тяжело комментировать эту ситуацию, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Так получилось, что он принял решение и покинул этот пост. Естественно, клуб без президента существовать не будет.

Нам нужно хотя бы понимать, что будет дальше по финансированию, по жизнедеятельности нашего клуба, потом принимать решения по президенту. Сейчас нам нужно, чтобы все нормально было по финансированию, чтобы ребята не переживали. Сами понимаете, у всех футболистов семьи, дети, жены. Очень напрягает, что такая ситуация по финансам».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.