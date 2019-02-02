"Хорошо, что попал". Хавбек "Зенита" Мусаев - о голе в ворота "Эльче"

Полузащитник "Зенита" Леон Мусаев заявил, что рад своему голу в ворота "Эльче" в товарищеском матче (2:0). 20-летний игрок добавил, что ему удобнее действовать на позиции опорного хавбека.

- Мой гол? Ничего такого. Поблагодарил Илью Воробьева за передачу, - приводит слова Мусаева официальный сайт "Зенита". - Я же шел, увидел перед собой защитника, решил пробить - хорошо, что попал.

Как скажет тренер, там я и буду играть. Но в академии "Зенита" всю жизнь играл опорника. Там, наверное, удобнее. Однако, повторюсь где тренер скажет, там и выйду.

В текущем сезоне Мусаев провел 23 матча за "Зенит-2" и забил 1 гол.

Все о товарищеских матчах - здесь