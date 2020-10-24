Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о работе в качестве телеэксперта.

— После возвращения из Уфы, я несколько раз был на «Матче» в качестве футбольного эксперта, — написал Евсеев в Instagram. — Отработал на стадионе и в студии. Могу сказать, что это хороший опыт, который в том числе пригодится в дальнейшем в профессии.

Во-первых, важно понять как думают тележурналисты. Как оценивают эпизоды, игроков, команд. Во-вторых, что они ждут от приглашенных гостей: какой анализ им интересен, на что именно реагируют. В-третьих, мне как тренеру понятно увиденное на поле, но надо это объяснить аудитории, той, что по ту сторону телевизора. Не всегда успеваешь за эпизодом в условиях цейтнота. Одно дело говорить игрокам в спокойной обстановке, другое — когда у тебя несколько секунд на быстрый комментарий.

Но это интересно. Поскольку смотрю почти все матчи в туре, уже начала формироваться привычка выделять в них главное. То, что хотел бы рассказать вам.