«Хороший опыт, который пригодится в дальнейшем». Евсеев — о работе футбольным экспертом
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о работе в качестве телеэксперта.
— После возвращения из Уфы, я несколько раз был на «Матче» в качестве футбольного эксперта, — написал Евсеев в Instagram. — Отработал на стадионе и в студии. Могу сказать, что это хороший опыт, который в том числе пригодится в дальнейшем в профессии.
Во-первых, важно понять как думают тележурналисты. Как оценивают эпизоды, игроков, команд. Во-вторых, что они ждут от приглашенных гостей: какой анализ им интересен, на что именно реагируют. В-третьих, мне как тренеру понятно увиденное на поле, но надо это объяснить аудитории, той, что по ту сторону телевизора. Не всегда успеваешь за эпизодом в условиях цейтнота. Одно дело говорить игрокам в спокойной обстановке, другое — когда у тебя несколько секунд на быстрый комментарий.
Но это интересно. Поскольку смотрю почти все матчи в туре, уже начала формироваться привычка выделять в них главное. То, что хотел бы рассказать вам.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.