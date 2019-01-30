Хорен Байрамян: "Мои достижения? Это упорство и труд"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян признался клубной пресс-службе, что добивается поставленных целей благодаря упорству и труду, а не таланту, сообщает Youtube-канал казанской команды.

– Ваши достижения – это талант или упорство и труд?

– Конечно, я считаю, что это упорство и труд. Достижений у меня не так много. А талант – это, наверное, от Бога. Например, Месси, Роналду, Роналдинью и так далее. Мне кажется, что все мы – средние футболисты должны через труд и работу чего-то добиваться, – сказал Байрамян в интервью пресс-службе "Рубина".

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