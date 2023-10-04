Байрамян: «Возвращение Осипенко — большой плюс, потому что молодежь играет рядом с ним увереннее»

Полузащитник «Ростова» Хорен Баймарян высказался о плохом старте команды в сезоне-2023/24.

«Последние три матча мы сыграли вничью, хотя заслуживали победу. Мы вели в два мяча с «Балтикой» и с ЦСКА. Но фортуна от нас отвернулась. Нужно работать, чтобы ее вернуть. Если команда будет так играть, с таким же желанием и самоотдачей, то все у нас будет нормально. Очки мы наберем. Осипенко — очень важный для нас футболист. Молодые ребята, которые играют рядом с ним в защите, действуют поуверенее, когда он на поле. Так что его возвращение — большой плюс для нас», — приводит слова Баймаряна «Евро-Футбол.Ру».

В РПЛ «Ростов» занимает 12-е место, набрав 10 очков в 10 матча. В FONBET Кубке России команда Валерия Карпина находится на третьем месте в группе В (8 очков).