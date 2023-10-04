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Сегодня, 13:10

Байрамян: «Возвращение Осипенко — большой плюс, потому что молодежь играет рядом с ним увереннее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Баймарян высказался о плохом старте команды в сезоне-2023/24.

«Последние три матча мы сыграли вничью, хотя заслуживали победу. Мы вели в два мяча с «Балтикой» и с ЦСКА. Но фортуна от нас отвернулась. Нужно работать, чтобы ее вернуть. Если команда будет так играть, с таким же желанием и самоотдачей, то все у нас будет нормально. Очки мы наберем. Осипенко — очень важный для нас футболист. Молодые ребята, которые играют рядом с ним в защите, действуют поуверенее, когда он на поле. Так что его возвращение — большой плюс для нас», — приводит слова Баймаряна «Евро-Футбол.Ру».

В РПЛ «Ростов» занимает 12-е место, набрав 10 очков в 10 матча. В FONBET Кубке России команда Валерия Карпина находится на третьем месте в группе В (8 очков).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Максим Осипенко
Хорен Байрамян
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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