Полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп отметил, что его продление контракта с уфимским клубом будет напрямую зависеть от задач последнего.

— Все будет зависеть от того, какие задачи будет ставить перед собой «Уфа», — цитирует пресс-служба клуба Карпа. — В прошлом сезоне мы играли переходные матчи. Я впервые чувствовал такое. Эмоции нервные были. Ты приходишь после игры и понимаешь, что скоро тебе предстоят переходные матчи. Чувства не очень приятные.

Как игрок я не хочу каждый год играть за места в нижней части турнирной таблицы. Я хочу выходить на поле и думать о еврокубках. И все мы в команде хотим этого.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр