Хинкель объяснил, почему «Спартак» не проводил матчей на первом сборе

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель поделился впечатлениями от работы красно-белых на первом сборе. Специалист остался доволен физподготовкой команды и сказал, почему команда не проводила контрольных матчей.

— Мы очень довольны тем, как прошел первый сбор, — сказал Хинкель в интервью клубному YouTube-каналу. — У нас нет травм, команда тренировалась отлично и крайне усердно. У нас были хорошие тяжелые тренировки, мы провели неплохую работу над физикой, тренировались в зале и много бегали — все это входило в наши планы. Парни были в хорошей форме после выхода из отпуска, так что мы крайне удовлетворены.

— Почему решили не проводить товарищеские матчи во время первого сбора?

— Это наша философия, у нас уже есть определенный опыт такого планирования. Такого же мнения придерживались наш тренеры по физподготовке. В прошлом году мы делали то же самое. Мы готовим команду к играм. Если мы начнем подготовку на первом сборе с матчей, риск получить травму будет выше.

Сейчас парни готовы физически, и мы готовы проводить товарищеские матчи, а на тренировках делать фокус на тактическую подготовку.