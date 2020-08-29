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«Химки» — «Ротор»: составы команд

18:59

Стали известны составы «Химок» и «Ротора» на матч 6-го тура Тинькофф-РПЛ.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев.

Запасные — Генералов, Тихонов, Кухарчук, Засеев, Мартусевич, Георгиевский, Липовой, Воробьев, Конате.

«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин.

Запасные — Репин, Чондрич, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Серченков.

Химки — Ротор

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