«Химки» — «Ротор»: составы команд
18:59
Стали известны составы «Химок» и «Ротора» на матч 6-го тура Тинькофф-РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев.
Запасные — Генералов, Тихонов, Кухарчук, Засеев, Мартусевич, Георгиевский, Липовой, Воробьев, Конате.
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин.
Запасные — Репин, Чондрич, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Серченков.