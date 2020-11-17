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Павлюченко получал предложение вернуться в РПЛ. И даже назвал клуб

13:06
Роман Павлюченко. Фото ФК «Знамя»
Роман Павлюченко. Фото ФК «Знамя»
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Бывший форвард «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко сообщил, что в нынешнем сезоне получил предложение от клуба из РПЛ.

«Мне поступило предложение вернуться в премьер-лигу где-то два месяца назад. Команду называть не буду. Им был нужен нападающий до конца сезона, предложили поиграть. Что за клуб? Ладно, признаюсь, это «Химки», — сказал Павлюченко в эфире Youtube-канала «Мяч Production».

38-летний Павлюченко выступает за ногинское «Знамя». В нынешнем сезоне ПФЛ нападающий провел 11 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал результативную передачу. «Знамя» после 15-и туров ПФЛ в группе 3 занимает девятое место с 21 очком. Лидирует — «Сатурн» (32 очка).

Дополнительная информация:

https://youtu.be/txiOzEJsxKg

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