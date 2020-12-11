Кухарчук — о победе над «Арсеналом»: «Терпеть и жалить — так и получилось»
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). Хавбек стал автором единственного мяча во встрече.
— Была тяжелая игра. Но мы дотерпели, — сказал Кухарчук в эфире «Матч премьер». — Терпеть и жалить — так и получилось. В любом случае план был на победу. «Арсенал» — хорошая команда, против которой тяжело играть. Хорошо, что сложилось, как сложилось.
Мы раскрепостились, тренерский штаб заставил каждого поверить в себя. Плюс юмор добавился. Сейчас шутки будут еще неделю.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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