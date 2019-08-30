Хердур Магнуссон: «Жду сентября и продолжения рубки уже осенью»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в интервью «СЭ» назвал причины отсутствия стабильности у команды на старте сезона. По его словам, красно-синие могут быть довольны, что идут на 6-м месте в таблице.

— ЦСКА — на шестом месте в чемпионате России после семи туров. При этом до лидирующей группы — одно очко. Как в команде оценивают старт?

— Мы должны радоваться тому, как идем. Если смотреть на турнирную таблицу, все в порядке. До вершины совсем немного. Но и не так уж сильно оторвались от дна. Так что надо работать и побеждать. Да, мы потеряли несколько важных очков, вместе с тем и другие топ-клубы теряют очки. Российская лига — тяжелый турнир и интересный. Жду сентября и продолжения рубки уже осенью.

— Почему ЦСКА лихорадит? Не хватает стабильности, как кажется со стороны.

— Много травм — это первое и главное. Не хватает важных игроков — Дзагоева, Васина, теперь и Набабкина. Нас не так много, чтобы легко справляться с такими потерями. Поэтому играют все, кто есть в обойме. С одной стороны это тяжело, с другой — делает нас крепче. (Отдел футбола «СЭ»)

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