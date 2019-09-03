Хердур Магнуссон: «Жаль, что не поиграл с Игнашевичем и Березуцкими»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил сожаление, что ему не удалось поиграть в одной команде с Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Все три футболиста завершили карьеру летом 2018 года, перед переходом Магнуссона.

— Вы сменили в центре обороны Игнашевича и Березуцких. Что знаете о них?

— Смотрел матчи ЦСКА с ними в записи. И мне очень жаль, что они завершили карьеру как раз, когда я пришел в ЦСКА. Было бы здорово с ними потренироваться подольше, чему-то поучиться. Великие игроки для ЦСКА. И мое дело — постараться достойно их заменить.

Полностью интервью Магнуссона