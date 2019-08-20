Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после поражения от «Спартака» (1:2) в шестом туре чемпионата России обратился к болельщикам.

— Поддержка до и во время матча была очень крутой. Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя. Мы будем работать и сделаем все, чтобы победить в следующей игре, — подписал защитник фото в своем Instagram.

ЦСКА с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 августа команда Виктора Гончаренко дома сыграет с «Ахматом».



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