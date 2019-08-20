РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»

03:16

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон после поражения от «Спартака» (1:2) в шестом туре чемпионата России обратился к болельщикам.

— Поддержка до и во время матча была очень крутой. Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя. Мы будем работать и сделаем все, чтобы победить в следующей игре, — подписал защитник фото в своем Instagram.

ЦСКА с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 августа команда Виктора Гончаренко дома сыграет с «Ахматом».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир