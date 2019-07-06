Хердур Магнуссон: "Самое главное, что никто из игроков ЦСКА не получил травмы"

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон - о выступлении на Кубке Париматч Премьер. Его команда проиграла все три матча и заняла последнее место.

— В матчах турнира были задействованы все игроки нашей команды, — цитируют Магнуссона "Известия". — Было важно, чтобы каждый футболист получил игровое время перед стартом сезона. Самое главное, что никто не получил травмы в этих матчах, и теперь остается всего неделя до старта нового сезона, в котором мы постараемся показать себя с лучшей стороны.

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