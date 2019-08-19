РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Хердур Магнуссон: «Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить «Спартак»

07:30
Теги:

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

— Для меня грядущее дерби против «Спартака» должно стать первым в карьере, — цитируют «Известия» Магнуссона. — Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить в этом матче. В прошлой игре против «Спартака» я был с болельщиками и поддерживал команду с трибуны. В этот раз я не могу быть с фанатами, мне нужно будет биться на поле (улыбается). Надеюсь, у нас всё получится.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/911411/sevastian-terletckii/vremia-otkrytiia-spartak-primet-tcska-na-svoei-arene-v-tushino

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир