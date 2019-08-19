Хердур Магнуссон: «Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить «Спартак»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в шестом туре РПЛ.

— Для меня грядущее дерби против «Спартака» должно стать первым в карьере, — цитируют «Известия» Магнуссона. — Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить в этом матче. В прошлой игре против «Спартака» я был с болельщиками и поддерживал команду с трибуны. В этот раз я не могу быть с фанатами, мне нужно будет биться на поле (улыбается). Надеюсь, у нас всё получится.

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