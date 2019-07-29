Хенрик Ларссон говорил с сыном Йорданом о переходе в "Спартак"

Главный тренер "Хельсингборга" Хенрик Ларссон сообщил, что он разговаривал со своим сыном Йорданом по поводу перехода в "Спартак".

По данным "СЭ", нападающий Йордан Ларссон завтра, во вторник 30 июля, пройдет медобследование перед переходом в московский клуб.

– Я не люблю делиться с другими тем, о чем мы говорим с сыном, – цитирует Хенрика Ларссона Expressen. – Это наше семейное дело. Однако могу сказать, что мы говорили с ним о "Спартаке".

22-летний Ларссон в нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.