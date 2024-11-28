Хавбек «Пари НН» Глейзер: «Мы можем обыграть любую команду в РПЛ»

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер рассказал о первой части сезона для нижегородской команды.

«Честно говоря, уже и не вспомню, кто был самым тяжелым соперником за первую часть сезона для «Пари НН». Конечно, топ-6 чемпионата выделяется, они сильнее остальных. Но я считаю, что наша команда может обыграть любую команду в лиге на любом поле. У нас действительно очень хороший и качественный состав», — сказал Глейзер Legalbet.ru.

После 16 туров РПЛ «Пари НН» набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.