Хавбек Олег Иванов ответил на вопрос о том, где продолжит карьеру

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в интервью «СЭ» рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.

— Слухи отправляют вас то в «Химки», то в «Урал», то в «Арсенал», то в «Уфу»...

— Как на духу — пока ни с кем переговоры не веду. Еще не все клубы из отпуска вышли. Думаю, ясность наступит через неделю-другую.

— Кажется, в сентябре вы были в шаге от перехода в «Урал».

— Не совсем так. Предложение из Екатеринбурга действительно поступило, но узнал о нем уже после закрытия трансферного окна. В тот момент «Ахмат» не хотел меня отпускать. Да и я не горел желанием менять команду. Думал, все наладится. К тому же была цель — обогнать Уциева и стать рекордсменом «Ахмата» по количество матчей в РПЛ. Чтобы потом над Резваном подшучивать. Не судьба...

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Во время зимней паузы Иванов договорился с руководством грозненского клуба о расторжении контракта за полгода до конца срока.

(Александр Кружков)

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