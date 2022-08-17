Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

17 августа, 19:13

«Хапоэль» может выкупить Сулейманова у «Краснодара» за 1,3 миллиона евро

Читать «СЭ» в
Магомед-Шапи Сулейманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», «Хапоэль» может выкупить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара» за 1,3 миллиона евро.

Зарплата российского футболиста составит 300 тысяч евро в сезон. Израильский клуб заплатит «Краснодару» за аренду 100-150 тысяч евро.

Прошедший сезон Сулейманов провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор». В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 4 матча за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-3 витаминов, снижающих сахар
Битва за похороненную детскую мечту. Блогеры-любители громят профи в Кубке России — почему это раздражает и восхищает
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» — первый. Но настоящая проверка еще только ждет Абаскаля — в дерби с «Динамо»
«Спартак» направил в «Крылья» запрос на трансферы Ежова и Горшкова
Экс-игрок «Зенита» Лепехин считает Кержакова подходящим вариантом для «Торпедо»
Бородюк, Маслов и Ляпин официально покинут «Торпедо» 18 августа
Валерий Непомнящий: «Ставлю «Спартак» выше ЦСКА в борьбе с «Зенитом» за чемпионство»
Трансфер полузащитника «Ростова» Норманна в «Лечче» сорвался из-за проблем с регистрацией игрока
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров — о Промесе: «Это топ-игрок, лидер «Спартака»! Он чувствует себя вожаком команды»

Умяров: «У «Спартака» была неудачная серия игр с «Сочи», но мы прервали ее. Это было нелегко!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Спартак 5 4 1 0 14-3 13
2
 Зенит 5 3 2 0 11-2 11
3
 Ростов 5 3 2 0 10-7 11
4
 ЦСКА 5 3 1 1 12-5 10
5
 Сочи 5 3 0 2 7-9 9
6
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
7
 Краснодар 5 2 2 1 9-7 8
8
 Ахмат 5 2 2 1 7-5 8
9
 Химки 5 2 1 2 8-6 7
10
 Оренбург 5 2 0 3 8-10 6
11
 Кр. Советов 5 1 2 2 6-9 5
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Локомотив 5 0 3 2 4-12 3
14
 Н. Новгород 5 0 2 3 7-12 2
15
 Торпедо 5 0 1 4 3-12 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.08 19:00
Кр. Советов – Факел
 - : -
20.08 13:00
Урал – Н. Новгород
 - : -
20.08 15:00
Химки – Локомотив
 - : -
20.08 17:30
Динамо – Спартак
 - : -
20.08 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
21.08 15:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.08 17:30
Зенит – Торпедо
 - : -
21.08 20:00
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 3
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 1 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 4 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости