«Хапоэль» может выкупить Сулейманова у «Краснодара» за 1,3 миллиона евро

По данным «СЭ», «Хапоэль» может выкупить полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова у «Краснодара» за 1,3 миллиона евро.

Зарплата российского футболиста составит 300 тысяч евро в сезон. Израильский клуб заплатит «Краснодару» за аренду 100-150 тысяч евро.

Прошедший сезон Сулейманов провел в аренде в чемпионате Турции, играя за «Гиресунспор». В 32 матчах во всех турнирах за турецкий клуб форвард забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел 4 матча за «Краснодар» и не отличился результативными действиями.