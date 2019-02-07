Ханни объяснил, почему Каррера не выпускал его на поле

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью Bobsoccer рассказал, почему бывший тренер команды Массимо Каррера​ редко выпускал его на поле. По его словам, одной из причин являлась схема 4-3-3.

– В начале сезона, когда вы играли мало, да и не слишком удачно, некоторые российские СМИ критиковали Массимо Карреру за то, что он отправлял вас на якобы непривычный фланг.

– В профессиональном футболе, в том числе в "Андерлехте", я немало играл и на краю. Все зависело от состава, наличия в конкретный момент нужных исполнителей и тренерских задумок.



– В таком случае что же мешало проявлять себя? Недостаточное доверие со стороны тренера?



– Это одна из причин, из которой вытекала другая – нехватка игрового времени. Мне предоставляли его меньше, чем я имел в прошлом. Чтобы выразить себя на поле, мне его требовалось больше. Кроме того, при Каррере команда использовала построение 4-3-3, которое не предусматривает наличие "десятки". Тренер говорил мне, что при такой схеме трудно подыскать для меня место на поле. Ему это так и не удалось.



– Итак, вы с ним объяснялись?



– Мы часто беседовали. Я задавал вопрос, почему играю недостаточно. Он объяснял. Мне оставалось в ответ говорить, что буду упорно работать на тренировках, чтобы быть готовым, когда выпадет шанс.