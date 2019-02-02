Халк: "Я скучаю по России"

Бывший форвард "Зенита" Халк сказал, что скучает по России. Сейчас он выступает за китайский "Шанхай СИПГ".

- Мой контракт с "Шанхаем" рассчитан еще на два года. Я рассчитываю отработать свой контракт до конца, а что дальше, я пока не знаю. Я счастлив здесь. Да, я скучаю по России, по Порту, где мне было хорошо. Но я счастлив и в Китае, - цитирует футболиста телеканал "360". - Мне 32 года, и люди часто говорят, что я мог бы играть в больших клубах. Безусловно, я отношу "Порту" и "Зенит" к большим клубам, но все же мы сейчас говорим о чемпионатах Испании, Италии или Англии. К сожалению, у меня не было такого шанса. Хотя я часто слышал, что мой уровень и статистика позволили бы мне проявить себя в сильнейших чемпионатах Европы. Может быть, мой агент вводил меня в заблуждение… Но я ни о чем не жалею. Я был счастлив во всех клубах, где я играл. Я выигрывал титулы, ко мне очень хорошо относились.

32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За команду он провел 148 матчей и забил 76 мячей при 60 голевых передачах. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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