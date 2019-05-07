Экс-нападающий "Зенита" Халк, сейчас выступающий за китайский "Шанхай Шанган", в интервью "СЭ" поделился эмоциями от победы петербургского клуба в чемпионате России-2018/19.

– Конечно, я рад чемпионству "Зенита", команда уже несколько лет не завоевывала титул. Очень важно повторить достижение и снова стать первыми. Как и "Порту", "Зенит" навсегда в моем сердце. Это команды, которые меня хорошо приняли, где я творил историю. Всегда буду за них болеть. Надеюсь, что после этой победы "Зенит" завоюет еще много трофеев.

– Смотрели ли матчи "Зенита" в этом сезоне?

– К сожалению, посмотреть матчи чемпионата России не получилось из-за разницы во времени. К тому же у моей команды тоже довольно насыщенный график, не так много свободного времени. Но я слежу за жизнью клуба в инстаграме, читаю новости.

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