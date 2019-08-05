Халк: "Малком сделал правильный выбор, перейдя в "Зенит"

Бывший нападающий "Зенита" бразилец Халк поддержал решение соотечественника Малкома перейти в петербургский клуб. 2 августа "Зенит" представил Малкома, а 3 августа футболист принял участие в игре 4-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:1).

- Я очень рад слышать, что Малком выбрал "Зенит" для продолжения карьеры, - цитирует ТАСС Халка. - Санкт-Петербург - город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди.

Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики "Зенита" навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду.