Халк: "Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и просил меня вернуться"

Бывший форвард "Зенита" Халк сказал, что Артем Дзюба просил его вернуться в команду. Сейчас бразилец выступает за китайский "Шанхай СИПГ".

- Я смотрел чемпионат мира, и я рад, что Дзюбе удалось там себя так проявить. Его увидели во всем мире, и он полностью заслужил этот успех. Дзюба – очень хороший человек. Он никогда не нервничал, всегда был радостным в раздевалке, всегда получал удовольствие от игры, как будто от танца. Я был очень привязан к Дзюбе. Я всегда с удовольствием играл на него, с моих передач он забил много мячей. Дзюба – очень подвижный нападающий, он очень хорошо играет головой. Несмотря на высокий рост, он очень техничен, - цитирует бразильца телеканал "360". - Когда я уехал в Китай, Дзюба очень грустил и присылал мне сообщения, в которых просил меня вернуться. Может быть, мы еще когда-нибудь сыграем вместе. С таким же успехом, как и раньше.

32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. За команду он провел 148 матчей и забил 76 мячей при 60 голевых передачах. Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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