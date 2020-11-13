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Хаит — о Влашиче: «Никола заиграет в любом клубе мира»

09:33
Никола Влашич. Фото "СЭ"
Никола Влашич. Фото "СЭ"
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Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Николы Влашича.

— Есть сегодня в РПЛ команда, наблюдать за которой вам в кайф?

— ЦСКА. От некоторых матчей «Зенита» тоже получаю удовольствие. Как и от «Краснодара», «Локомотива». Правда, в Лиге чемпионов «Локо» смотрится ярче, чем в РПЛ.

— Из футболистов кто восхищает?

— Не буду оригинален — Влашич. На поле он принимает выдающиеся решения. Это топ-уровень. Уверен, Влашич заиграет в любом клубе мира. Еще мне очень нравится Кучаев. Толковый футболист, с правильным характером. Прекрасная молодежь в «Краснодаре» — и Сафонов, и Сулейманов. Какой гол Шапи со штрафного «Севилье» положил! Его удары с левой — что-то потрясающее! Но насколько потрясающее, настолько же и нестабильное.

— Как полагаете, кто в этом сезоне станет чемпионом?

— Думаю, «Зенит». Но ЦСКА и «Спартак» будут бороться до конца. Вот с «Локомотивом» пока непонятная история. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Ростиславом Хаитом можно прочитать — здесь

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