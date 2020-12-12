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Хацкевич — о победе над «Уфой»: «Есть ВАР, есть столько глаз: решение принимает судья»

16:18
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Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итог матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— Первый тайм у нас не получился. Бежали за мячом, не играли вперед. Микелтадзе где-то цеплялся за мячи, где-то фолы зарабатывал. И отрабатывал в обороне.

Спорный момент в нашей штрафной? Повтора не видел. Со скамейки момента видно не было. Есть ВАР, есть столько глаз: решение принимает судья.

Ротор — Уфа

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